Вернется ли Кличко в бокс – известный спортсмен поставил точку в этом вопросе

Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк сомневается, что Владимир Кличко вернется в бокс ради поединка с Агитой Кабаелом. В то же время борец отметил, что для публики это могло бы быть интересно.

По его словам, сам факт обсуждения этой информации уже означает, что тот, кто ее распространил, достиг своей цели – привлечь внимание. Об этом сообщает vRINGe.

Беленюк развеял слухи о возвращении Кличко

Беленюк подчеркнул, что очень часто задача заключается не в реальном проведении поединка, а именно в том, чтобы вызвать интерес к личности. Он также рассказал, что они с Кличко хорошо общаются, и назвал его рациональным и умным человеком.

По его мнению, Кличко способен адекватно оценивать свои возможности и четко понимает разницу между молодым бойцом, находящимся на подъеме, и опытным чемпионом, который уже давно пережил пик своей карьеры.

Беленюк считает, что никто лучше самого Владимира не знает его текущей физической формы. Поэтому, если в заявлениях Кличко нет явного желания вернуться ради установления рекорда, то, по мнению Беленюка, и говорить здесь особо не о чем.

Напомним, менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Агиты Кабаела и Тайсона Фьюри Спенсер Браун заявил, что 50-летний Кличко может провести поединки с его подопечным.

Также о возвращении украинца говорил известный блогер и боксерский эксперт Макс Диденко. Он предположил, что Кличко может выйти на бой за титул чемпиона мира по версии WBC, который ранее принадлежал Александру Усику.

По словам эксперта, поединок Кличко – Кабаел мог бы стать настоящей сенсацией в Германии – стране, где Владимир в свое время завоевал всемирную славу.