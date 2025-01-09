Кличко-младший провел тренировку для украинских ветеранов

Владимир Кличко вместе с Игорем Фанияном встретились с украинскими военными. Бывший чемпион мира и промоутер провели тренировку для ветеранов войны.

Кличко-младший и Фаниян провели встречу с украинскими воинами на базе спортивно-реабилитационного центра Tytanovi, сообщает 24 канал со ссылкой на Spartabox Faniian Promotions.

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Встреча Кличко с украинскими ветеранами

Владимир Кличко и Игорь Фаниян провели тренировку для украинских воинов, которые получили ранения во время выполнения боевых задач. Кличко-младший поделился своим значительным опытом с ветеранами.

Отметим, что 25 января, в Киеве состоится вечер бокса. Участие примут не только боксеры-профессионалы, а также ветераны, которые получили травмы, защищая Украину от врага.