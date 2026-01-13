Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг: его ранее бил Усик

Имя Владимира Кличко все больше в последнее время появляется в СМИ. Медиа пишут о возможном возвращении украинского боксера на ринг, а также пытаются спрогнозировать соперника для него.

Появилась информация, с кем может подраться Кличко-младший в случае возвращения на ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Кто станет соперником Кличко?

По информации источника, "Доктор Стальной Молот" может подраться против бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа. Отмечается, что оба боксера открыты для проведения поединка.

Кроме того, в издании назвали еще нескольких возможных соперников для украинского боксера. Кличко-младший может подраться против Тайсона Фьюри или против чемпиона мира WBO Фабио Уордли.

Ранее Фьюри высказался относительно Кличко-младшего. Британский боксер заявил, что он всегда был лучше Александра Усика.

Что сказал Фьюри о Кличко?

В интервью Boxing News 24 Фьюри заявил, что Усик победил многих боксеров, но он не такой замечательный ударник как Кличко-младший.

"Усик не имеет таких габаритов, и он не был на вершине 11 лет, как Кличко. У Александра нет подобных достижений", – сказал Фьюри.

Что известно о Кличко?