Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг: его ранее бил Усик
- Владимир Кличко может вернуться на ринг, и его возможным соперником является бывший чемпион мира Даниэль Дюбуа.
- Кличко также может встретиться с Тайсоном Фьюри или чемпионом мира WBO Фабио Уордли.
Имя Владимира Кличко все больше в последнее время появляется в СМИ. Медиа пишут о возможном возвращении украинского боксера на ринг, а также пытаются спрогнозировать соперника для него.
Появилась информация, с кем может подраться Кличко-младший в случае возвращения на ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Читайте также Усик и близко не стоит: Кличко принадлежит один вечный рекорд в боксе
Кто станет соперником Кличко?
По информации источника, "Доктор Стальной Молот" может подраться против бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа. Отмечается, что оба боксера открыты для проведения поединка.
Кроме того, в издании назвали еще нескольких возможных соперников для украинского боксера. Кличко-младший может подраться против Тайсона Фьюри или против чемпиона мира WBO Фабио Уордли.
Ранее Фьюри высказался относительно Кличко-младшего. Британский боксер заявил, что он всегда был лучше Александра Усика.
Что сказал Фьюри о Кличко?
В интервью Boxing News 24 Фьюри заявил, что Усик победил многих боксеров, но он не такой замечательный ударник как Кличко-младший.
"Усик не имеет таких габаритов, и он не был на вершине 11 лет, как Кличко. У Александра нет подобных достижений", – сказал Фьюри.
Что известно о Кличко?
В 1996 году Кличко дебютировал в профессиональном ринге, а в 2017 году завершил карьеру.
За это время он провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы и потерпел 5 поражений.
В последнем бою украинец дрался против Джошуа и потерпел поражение техническим нокаутом в 11 раунде.