Украинский боксер Владимир Кличко за годы профессиональной карьеры достиг значительных высот и установил ряд уникальных рекордов. Благодаря своим достижениям он вошел в число самых выдающихся боксеров мира.

Впрочем, есть одно достижение спортсмена, о котором знают далеко не все. Что это за рекорд и чем он примечателен, расскажет 24 Канал.

Как Кличко завоевал олимпийское золото после дисквалификации брата

4 августа 1996 года на летних Олимпийских играх в Атланте 20-летний Кличко стал олимпийским чемпионом в супертяжелом весе. В финальном поединке украинец победил представителя Тонги Паеа Вольфграмма и принес независимой Украине первое в истории олимпийское золото по боксу.

Изначально представлять Украину в самой тяжелой весовой категории должен был старший брат Владимира – Виталий Кличко. На тот момент он уже имел значительные достижения в кикбоксинге и боксе, в частности серебряную медаль чемпионата мира 1995 года.

Однако незадолго до начала Олимпиады в допинг-пробе Виталия обнаружили запрещенный препарат. Из-за нарушения антидопинговых правил спортсмена дисквалифицировали и исключили из состава олимпийской сборной Украины. Сам Виталий признал факт употребления этого средства, объяснив это лечением давней травмы ноги.

В результате место старшего брата в олимпийской команде занял 20-летний Владимир. Он воспользовался возможностью и прошел весь турнир до финала, где победил Вольфграмма, завоевав золотую медаль.

Помимо исторического для Украины результата, победа Кличко имела еще одно особое значение: он стал первым европейским боксером, которому удалось завоевать олимпийское золото в супертяжелой весовой категории.

Олимпийский триумф стал началом профессиональной карьеры Владимира Кличко. Уже осенью 1996 года он дебютировал на профессиональном ринге и подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion. Впоследствии украинец стал одним из самых успешных боксеров мира, завоевав титулы чемпиона мира в супертяжелом весе.