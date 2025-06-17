Непобедимый боксер из Украины оценил шансы на проведение боя против "Нового Майка Тайсона"

Украинский боксер Владислав Сиренко рассказал о возможности проведения его боя против Мозеса Итаумы. Сиренко вспомнил недавние теоретические разговоры о потенциальном поединке с "Новым Майком Тайсоном".

Владислав Сиренко заверил, что вполне возможно он мог бы быть на месте Диллиана Уайта, с которым свой следующий бой проведет Мозес Итаума. Однако украинец верит в то, что его шансы еще впереди, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН".

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Сиренко о возможном бое с Итамой

Украинский боксер не считает, что такое желание взять его в соперники было от Итаумы или команды британца. Ведь это вопрос запросов команд больше работа промоутеров. По словам Сиренко, все эти предложения формирует промоутер бойца.

Вполне возможно. Есть стратегия развития каждого спортсмена – как минимум у меня и моего менеджера. Поэтому это вполне возможно в будущем. Думаю, это было бы очень круто и очень интересно. Потому что он очень быстро и очень четко поднимается в рейтингах, очень известный и крутой боксер. Ну и у меня будет мое время, когда я смогу заявить о себе. Хотим мы этого или не хотим – этот бой вполне возможно может состояться,

– сказал Сиренко.

Следует добавить, что Сиренко и Итауму ведет один промоутер Queensberry, который организовывает крутые поединки.

Украинский боксер добавил, что ему еще не дали шанса проявить себя. Но Владислав верит, что в будущем все изменится, как только он сможет выйти в ринг, где покажет свою мощь и все свои лучшие боксерские скиллы.

Напомним, что ранее была информация, что Сиренко должен был стать соперником Диллиана Уайта 7 июня. 37-летний ямайский боксер отказался от этого поединка ради большого боя против Мозеса Итаумы, который запланирован на 16 августа 2025 года.

1 октября прошлого года Сиренко провел победный бой с американцем Брэндоном Кармаком в Нэшвилле (США). Украинец одержал победы во всех своих 22-х боях в профессионалах (19 – нокаутом).