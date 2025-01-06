Дюбуа готов подраться с Кличко, если реванш против Усика сорвется

Владимир Кличко может вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана. Легенда бокса хочет стать самым возрастным чемпионом мира.

Чтобы превзойти это достижение Владимиру Кличко недостаточно только вернуться в ринг и провести титульный бой, а еще и победить в нем. СМИ уже приписывают легендарному украинцу бой-реванш против Тайсона Фьюри.

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Дюбуа может подраться с Кличко

Правда, "Цыганский король" после двух поражений подряд от Александра Усика не обладает ни одним чемпионским поясом.

Параллельно с этим чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа вспомнил, как ему приписывали бой против Кличко-младшего, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Они говорили об этом, но сейчас все немного затихло. Поэтому я считаю, что они больше не хотят меня привлекать в это. Но было бы интересно, не так ли. Боксировать в то время, когда любой, кто имеет власть, представляет, что он может это сделать,

– заявил Дюбуа.

Даниэль заверил, что готов выйти в ринг против Кличко-младшего, если реванш с Усиком или бой против любого другого соперника не состоится.

Так, Владимир, или кто-либо другой, с кем бой будет иметь наибольший смысл. Но так, Владимир Кличко – легенда. Владимир Кличко – это было бы что-то другое, не так ли,

– ответил британец.

К слову, 22 февраля 2025-го года "Динамит" вернется в ринг поединком против Джозефа Паркера. В нем британец будет защищать свой пояс IBF, от которого ранее отказался Александр Усик.

Напомним, что этот отказ лишил Усика статуса абсолютного чемпиона мира в хевивейте, который он получил 18 мая 2024-го года благодаря победе над Фьюри.