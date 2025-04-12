Екатерина Усик опубликовала соблазнительные кадры с эффектной фотосессии
- Екатерина Усик опубликовала новые фото с эффектной фотосессии, которые понравились ее поклонникам.
- Усик получила много комплиментов за свой стильный образ в коротком светлом пальто.
Екатерина Усик часто радует поклонников яркими фотографиями. На этот раз жена Александра Усика приняла участие в эффектной фотосессии.
Возлюбленная Короля хевивейта на собственной странице в инстаграм опубликовала новые фото. Фанатам Екатерины Усик пришелся по душе интересный образ девушки, сообщает 24 канал.
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Невероятная Екатерина Усика
Екатерина Усик для своего образа подобрала короткое светлое и стильное пальто. Одежда прекрасно подчеркнула идеальную фигуру и стройные ноги жены Александра Усика.
Возлюбленная украинского боксера получила немало комплиментов под заметкой. Фанаты пишут: "Манифик", "На стиле", "Кайфую от вас".
Эффектный образ Екатерины Усик / Фото из инстаграма девушки:
Напомним, что в сентябре прошлого года супруги Усик отпраздновали 15 годовщину брака. Александр и Екатерина воспитывают четверых детей: Елизавету, Марию, Кирилла и Михаила.