Екатерина Усик опубликовала соблазнительные кадры с эффектной фотосессии

Екатерина Усик часто радует поклонников яркими фотографиями. На этот раз жена Александра Усика приняла участие в эффектной фотосессии.

Возлюбленная Короля хевивейта на собственной странице в инстаграм опубликовала новые фото. Фанатам Екатерины Усик пришелся по душе интересный образ девушки, сообщает 24 канал.

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Невероятная Екатерина Усика

Екатерина Усик для своего образа подобрала короткое светлое и стильное пальто. Одежда прекрасно подчеркнула идеальную фигуру и стройные ноги жены Александра Усика.

Возлюбленная украинского боксера получила немало комплиментов под заметкой. Фанаты пишут: "Манифик", "На стиле", "Кайфую от вас".

Эффектный образ Екатерины Усик / Фото из инстаграма девушки:

Напомним, что в сентябре прошлого года супруги Усик отпраздновали 15 годовщину брака. Александр и Екатерина воспитывают четверых детей: Елизавету, Марию, Кирилла и Михаила.