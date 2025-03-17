Будемо "підтискати", – Богачук розповів про труднощі пошуку суперників

Сергій Богачук у минулому поєдинку здобув перемогу та став офіційним претендентом на бій за титул чемпіона світу WBC. Український боксер розповів про пошуки суперника.

Сергій Богачук планує повернутись у ринг у 2025 році. Проте у нього виникли труднощі з пошуком гідного опонента, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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Богачук не може знайти суперника

Сергій Богачук розповів, що з ним ніхто не хоче битися. Український зізнався, що хотів би провести бій проти Вірджіла Ортіса, але його команда шукає для нього слабких суперників.

Також Богачук заявив, що не проти розділити ринг із Себастьяном Фундорою, але він також не хоче битись з українським боксером. Тому наразі команда Сергія шукає йому суперника.

Сергій Богачук розповів, чи буде проводити звичайний поєдинок, поки його команда шукає суперника для чемпіонського бою. Боксер назвав дату, коли проведе поєдинок.

Так. Можливо, проведу бій в середині червня. І вже тоді чекатиму на ринзі того ж Фундору або будемо "підтискати" інших лідерів вагової категорії. Мета наразі одна – вийти на чемпіонський бій,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що востаннє Сергій Богачук бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі у грудні минулого року. Тоді український боксер переміг Ішмаеля Девіса завдяки технічному нокауту.