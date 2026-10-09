"Бокс любить молодість": ексчемпіон світу пояснив, чому Кличку не варто знову виходити на ринг

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко може повернутися на професійний ринг, аби знову вписати своє ім'я в історію боксу. 50-річний легендарний боксер неодноразово давав зрозуміти, що перебуває у відмінній фізичній формі та зберігає високу мотивацію для нового виклику.

Втім, можливе повернення українця викликає неоднозначну реакцію серед представників боксерського світу. Ексчемпіон світу Сергій Дзінзірук у коментарі 24 Каналу виступив проти такого рішення та закликав Кличка не ставити під загрозу свою спортивну спадщину.

Дзінзірук закликає Кличка зупинитися

Головним стимулом для камбеку українця є бажання побити історичний рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном-важковаговиком в історії у віці 45 років. Градус очікувань влітку підняв промоутер Олександр Красюк, який опублікував спільне фото з Кличком-молодшим та загадковим підписом: "Щось велике насувається".

Я гадаю, що спорт, зокрема бокс, любить молодість. Треба бути молодим, здоровим. Те, що Володимир займається, тренується, підтримує свою форму, – це добре. Але він уже на вершині, він уже людина світу, спортсмен світового рівня. Мені здається, що йому не потрібно повертатися,

– заявив Дзінзірук.

Ексчемпіон переконаний, що Кличку вже немає сенсу гнатися за поясами, які він не встиг завоювати раніше.

Він уже завоював свою шановану публіку, своїх людей, які його люблять і підтримують. Мені здається, йому більше нічого не треба. А якщо щось піде не так? Навіщо? Особисто для себе я вважаю, що в нього вже все є, всього він досяг. Я думаю, що вже не потрібно повертатися,

– резюмував він.

Найбільш реалістичний суперник Кличка

Колишній менеджер братів Кличків Бернд Бенте зазначив, що найбільш робочим та реалістичним сценарієм для повернення є бій у Німеччині проти чинного володаря титулу WBC Агіта Кабаєла.