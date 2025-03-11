Український боксер офіційно отримав титульний бій: дата поєдинку та хто буде суперником

Український боксер Сергій Радченко офіційно отримав свій наступний бій. Суперником українця буде Кевін Лерен.

Бій відбудеться 1 травня 2025-го року на "Sunbet Arena" у Преторії (ПАР). На кону протистояння стоятиме титул чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті, яким володіє Кевін Лерен, пише 24 Канал із посиланням на промоутерську компанію Legacy Boxing Promotions.

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Титульний бій для Радченка

Це буде дебютний захист чемпіонського пояса для 32-річного боксера із Південної Африки. Кевін Лерен став повноцінним володарем титулу після того, як Лоуренс Околі підійнявся у хевівейт, втративши пояс.



Бій Лерен – Радченко / Фото Legacy Boxing Promotions

Нагадаємо, що спершу бій Сергій Радченко – Кевін Лерен планували провести у березні в Києві. Однак сторонам так і не вдалось домовитись про поєдинок у столиці України, який декілька разів переносили.

Востаннє 37-річний український боксер виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли переміг серба Андрея Пешича за одноголосним рішенням суддів: 116-112 (двічі) та 115-113. За спиною Радченка 18 боїв – 11 перемог (5 – нокаутом) та 7 поразок.

Щодо Лерена, то Кевін навесні 2024-го року програв за одноголосним рішенням Джастіну Гуні з Австралії. Ця поразка стала третьою у кар'єрі Лерена у 33-х проведених боях, у яких перемагав 30 разів (14 – нокаутом).