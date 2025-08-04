Олександр Усик жодного разу не програвав за свою кар'єру. Чимало іменитих боксерів мали наміри побити українського чемпіона, але нікому з них так і не вдалось.

Сергій Радченко висловився про Олександра Усика та його кар'єри. Сергій Радченко назвав боксера, який може створити проблеми українському чемпіону, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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Хто складе конкуренцію Усику?

Відомий український боксер розповів, хто може створити конкуренцію абсолютному чемпіону світу в очному протистоянні. Сергій Радченко вважає, що це може бути Джозеф Паркер.

Проте шансів перемогти Усика у Паркера мало. На думку Радченка, Олександр у підсумку здолає Джозефа у поєдинку, якщо він відбудется.

Цей хлопець має характер, силу й навички, завдяки яким може створити складнощі будь-якому боксеру. Якщо Усик вибере його наступним суперником, то, думаю, ми побачимо чудовий бій, у якому Олександр здобуде перемогу,

– сказав Радченко.

Нагадаємо, що Олександр Усик у реванші нокаутував Даніеля Дюбуа. Згодом WBO зобов'язала українського боксера битись проти Джозефа Паркера, інакше він втратить статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Раніше повідомляли про те, що Девід Хей висловився про гіпотетичний бій проти Олександра Усика і назвав переможця. Легенда боксу оцінив свій прайм та прайм українця.