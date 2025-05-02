"Потрібен той, хто на вершині": зірковий боксер розкрив плани на наступні бої

Деонтей Вайлдер зовсім скоро повернеться у професійний ринг. "Бронзовий бомбардувальник" планує перервати серію поразок у минулих поєдинках.

Колишній чемпіон світу розповів про великі плани на майбутні бої. Американський боксер має амбітні цілі, які мріє здійснити, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Яка ціль у Вайлдера

Деонтей Вайлдер заявив, що він просто повертається у ринг. На його думку, це не великий камбек, а просто наступний бій після відпочинку.

Американський боксер сказав, що хоче битись за чемпіонські пояси. "Бронзовий бомбардувальник" наголосив, що йому важливо лише те, що суперник повинен володіти титулом.

Мені потрібен той, хто знаходиться на вершині. Я хочу зустрічатися з тими, хто проводить великі бої – крапка. У мене немає списку імен. Якщо бій допоможе мені досягти моєї мети, то, чорт забирай, вперед,

– сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що у наступному бою Деонтей Вайледр зустрінеться з Тіррелом Герндоном. Поєдинок відбудеться 27 червня у Вічіті, Канзас.