Сіренко сенсаційно зазнав першої поразки в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа: шокуюче відео

У суботу, 19 серпня, о 19:30 за київським часом розпочався великий вечір боксу на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. У головній події спортивного шоу Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа.

У першому поєдинку андеркарду історичного реваншу Усик – Дюбуа бився Владислав Сіренко. Український боксер зустрівся з Соломоном Дакресом, повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій Сіренко – Дакрес?

Спершу Сіренко повинен був вийти у ринг проти Андрія Новицького. Але останній травмувався та знявся із вечора боксу. Тому його у ринзі замінив представник британського боксу.

Перший раунд був за українським боксером. Натомість починаючи із другого раунду Сіренко почав втрачати перевагу. Дакрес мав кращий вигляд. Складалось враження, що це Сіренко замінив суперника Дакреса за три тижні до вечора боксу, а не навпаки.

Владислав рідко потрапляв по Соломону, який виглядав свіжішим. Попри це їх битва тривала усю дистанцію. Однак суддівські записки були прогнозовані. Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Дакресу: 91-99, 92-98 та 92-99.

Владислав Сіренко зазнав дебютної поразки у професійній кар'єрі. Тепер за його спиною 23 бої – 22 перемоги (19 – нокаутом) та одна поразка.

Відео оголошення результатів бою Сіренко – Дакрес

Наступним у ринг вийде інший українець Даніель Лапін.

Нагадаємо, головний бій вечора боксу розпочнеться приблизно після 23:30 за київським часом. Переглянути бій можна на медіасервісі MEGOGO.