Боксерський аналітик розповів, які шанси Усика звільнити пояс WBO заради реваншу проти Дюбуа

WBO офіційно зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу у бою проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Натомість непереможний українець хоче побитись у реванші проти Даніеля Дюбуа.

Заради другої битви проти "Динаміта" Олександр Усик може відмовитись від бою проти Джозефа Паркера та втратити титул WBO. Тоді на кону реваншу не стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.

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Усик втратить чемпіонський пояс

Також існує варіант, що Паркеру заплатять гроші, аби той не перешкоджав реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа. А після чого у майбутньому Джозеф отримає шанс побитись за абсолютне чемпіонство із тріумфатором даного реваншу.

Цікаво, що новозеландський боксер оригінально звернувся до Усика. Тимчасовий чемпіон WBO створив музичний ролик.

Попри це все боксерський аналітик Sky Sports Спенсер Олівер переконаний, що у наступному бою Усик зійдеться проти Дюбуа, а не із Паркером, як цього вимагає WBO, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Думаю, що наступним суперником Усика стане Даніель Дюбуа. Вважаю, що Усик звільнить титул WBO і зустрінеться з Дюбуа, а потім Паркера підвищать до повноцінного чемпіона. Після цього Ентоні Джошуа битиметься з Джозефом за титул WBO, а далі переможці битимуться один з одним за звання абсолютного чемпіона. Такий маршрут і дорожня карта, які я бачу,

– сказав Спенсер Олівер.

Нагадаємо, що Усик перемагав Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді серпневого бою 2023-го року. У грудні минулого року Даніель кинув виклик українцю на реванш одразу після другого двобою Олександра із Тайсоном Ф'юрі. На цю пропозицію "Динаміта" пристав непереможний Усик.