Знайшовся єдиний боксер, який двічі за рік здолав Усика: хто цей унікальний боєць

Олександр Усик проводить ідеальну професійну кар'єру, яка складається вже із 23-х переможних поєдинків поспіль. Чотирнадцять із них завершувались нокаутом від українського чемпіона.

Попри 100-відсоткову статистику знайшовся боксер, який двічі перемагав Олександра Усика. Щоправда, тут мова йде про ранню кар'єру українця, пише 24 Канал із посиланням на BoxRec.

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Хто перемагав Олександра Усика

У далекому 2006-му році, коли Усик лише починав свої виступи на міжнародному рівні, Олександр двічі програв єгиптянину Мухаммеду Хікалю.



Хікал двічі перемагав Усика / Скриншот із BoxRec

Вперше це сталось у травні на міжнародному турнірі імені Ахмета Комерта у Туреччині. За підсумками чотирьох раундів перемогу за очками здобув єгиптянин 26:11. Вдруге боксери зійшлись у ринзі у жовтні в азербайджанському Баку. Із знову Хікал тріумфував, але на цей раз з рахунком 17:8. Тоді 19-річний Усик боксував у середній вазі.

Мухаммед Хікал Маловідомий єгипетський боксер, який в тих роках перемагав не лише Усика, а й колишнього чемпіона із Казахстану Геннадія Головкіна. Виступав на чотирьох Олімпіадах, але медалей не здобував. Єгиптянин є дворазовим переможцем Африканських ігор та бронзовим чемпіоном світу-2005. Після завершення кар'єри Хікал розпочав тренерську діяльність.

Відзначимо, що нещодавно онук легендарного Мухаммеда Алі порівняв Усика зі своїм зірковим дідусем.