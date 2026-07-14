Це не бій – це здійснення мрії: суперник Хижняка оцінив майбутній поєдинок із українцем

На вечорі боксу в Саудівській Аравії 25 липня відбудеться бій між Олександром Хижняком і Ленні Патрачем. Суперник українця оцінив майбутній бій із олімпійським чемпіоном.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю для LuckyPunch. Там він, зокрема, охарактеризував і стиль українського боксера.

Чому для Патрача велика честь битись із Хижняком?

Французький напівважковаговий Ленні Патрач розповів, що на його команду на початку червня вийшов менеджер Алекс Кузнецов. Вони одразу погодились на бій, бо сам французький боксер добре знав Олександра Хижняка.

Я стежив за ним ще під час його аматорської кар'єри. Для мене велика честь зустрітись на ринзі з таким боксером, як-от Олександр Хижняк. Його перехід із аматорської кар'єри в професійну відбувається цілком природньо,

– зазначив француз.

Він продовжив, що українець має агресивний стиль боксу, який обов'язково допоможе йому в професіоналах.

Як бій із Хижняком здійснить мрію Патрача?

Також Ленні Патрач зауважив, що бій із Хижняком – це здійснення його мрії. Адже, по-перше, цей поєдинок відбудеться в межах величезного вечора боксу в Саудівській Аравії. Француз називає великою честю свій виступ там проти українського боксера.

"Я з нетерпінням чекаю цього моменту", – наголосив Патрач.

Він додав, що боксувати на вечорі боксу за участю Ентоні Джошуа – це мрія для нього. Однак крім того це ще й чудова можливість заявити про себе та привернути до себе увагу.