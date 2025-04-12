39-річний український боксер зазіхнув на участь у новій вазі на Олімпіаді-2028

Відомий український боксер Тарас Шелестюк прокоментував впровадження нової вагової категорії на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі. У чоловічому та жіночому розряді буде по сім вагових категорій.

Український боксер запевнив, що йому було б цікаво взяти участь у наступних Іграх у ваговій категорії 70 кілограмів. Для чемпіона світу-2011 це була б не дебютна у кар'єрі Олімпіада, повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Тараса Шелестюка.

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Шелестюк про нову вагову категорію на Олімпіаді

Раніше Тарас Шелестюк привітав усіх з повернення боксу у програму Олімпійських ігор.

Нові вагові категорії в боксі на Олімпійських Іграх у Лос-Анджелесі 2028. Мені було б цікаво взяти участь у змаганнях у ваговій категорії 70 кілограмів. Let’s go!

– написав Шелестюк.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні Шелестюк завоював "бронзу" у напівсередній вазі (до 69 кілограмів). На шляху до бронзової медалі Тарас переміг Василя Білоуса з Молдови та француза Алексіса Вастіна. На жаль, у півфіналі українець поступився британцю Фреду Евансу 10-11.

Довідка. Наразі за спиною Тараса Шелестюка 19 звитяг (11 – нокаутом) при одній нічиї у 20 боях. Українець досі зберігає статус непереможного бійця у професіоналах.

Відзначимо, що у січні 2024-го Шелестюк повинен був повернутись у ринг. Однак його суперник отримав травму в аварії на мотоциклі за 5 днів до бою. Тоді українець анонсував, що двобій перенесли на травень поточного року.