"Ніколи не вірте": Дюбуа відреагував на завершення кар'єри Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі 13 січня звернувся до своїх фанатів з коротким повідомленням. "Циганський король" оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Друга поразка від Олександра Усика стала одним із головних факторів рішення британського боксера завершити виступи. Тепер Ф'юрі буде насолоджуватись звичайним життям.

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Дюбуа не вірить Ф'юрі

Даніель Дюбуа прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі завершити боксерську кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

"Динаміт" закликав не вірити словам "Циганського короля", адже він може повернутись.

Ніколи не вірте тому, що каже Ф'юрі. Він може повернутися та провести бій з кимось. Ти ніколи не знаєш напевно,

– сказав Дюбуа.

Також чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі заявив, що він розчарується, якщо бій Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться. Даніель Дюбуа зазначив, що на цей поєдинок чекали кілька років тому.

Нагадаємо, що раніше у 2022 році Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри. Проте "Циганський король" все-таки повернувся у ринг задля поєдинку проти Дерека Чісори.