Ви вважаєте, що я дурень: Ф'юрі навідріз відмовився битись із непереможним чемпіоном

Тайсон Ф'юрі продовжує багато балакати на заслуженій пенсії. Британський колишній чемпіон відверто розповів, з яким боксером не хотів би ніколи перетнутись в одному рингу.

Колишній суперник Олександра Усика відкинув варіант із гіпотетичним протистоянням проти Мозеса Ітауми. Цікаво, що непереможний британець молодший за свого зіркового земляка аж на 17 років, пише 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

З ким Ф'юрі не хоче виходити в один ринг?

Тайсон запевнив, що він не дурень, аби виходити в один ринг із "Новим Майком Тайсоном".

Бій проти Мозеса Ітауми? Ні, однозначно ні, ви вважаєте, що я дурень? Ні-ні-ні,

– заявив "Циганський король".

Відзначимо, що Тайсон перебуває на пенсії після двох поспіль поразок від Олександра Усика, яких зазнав у 2024-му році. Натомість Ітаума вже отримав свого наступного суперника. 24 січня 2026 року Мозес у Манчестері поб'ється проти Джермейна Франкліна.

Якщо Ітаума тріумфує, то зможе отримати бій проти нового чемпіона світу за версією WBO Фабіо Вордлі. Про це розповідав президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері у коментарі The Ring.

"Перемога над Франкліном, який є топовим претендентом, поставила б його в сильну позицію", – сказав Олівері.

