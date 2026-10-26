Племінник Ф'юрі вибив українця і став чемпіоном Європи: британець емоційно відреагував на тріумф

Династія Ф'юрі продовжує підкорювати світовий ринг. 13-річний Шейн Ф'юрі-молодший здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед спортсменів віком до 15 років, який проходив у турецькому Трабзоні.

Юний боксер, який є сином молодшого брата Тайсона – Шейна Ф'юрі, представляв на турнірі Англію у ваговій категорії до 70 кілограмів. Про це повідомляє TalkSport.

Шлях до золота

Для Ф'юрі-молодшого цей турнір став дебютним міжнародним стартом, на якому він зумів продемонструвати справжній чемпіонський характер.

У чвертьфіналі боксер здолав українця Богдана Мороза роздільним рішенням суддів із рахунком 3:2, а в півфіналі впевнено переміг представника Молдови Дана Флореа – 5:0. У фінальному поєдинку, що видався запеклим і напруженим, Ф'юрі-молодший виявився сильнішим за азербайджанця Сархана Хахвердієва, здобувши перемогу з рахунком 3:2.

Реакція "Циганського короля"

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі емоційно привітав племінника у своїх соцмережах.

Він зробив це! Чемпіон Європи! На своєму першому міжнародному турнірі, найскладнішому у світі, він здобуває золоту медаль. Він заслуговує на це, бо віддає спорту всю свою душу. Це єдина дитина, яку я знаю, якій байдуже до всього іншого – він на 100% зосереджений на боксі. Зачекайте, поки ви з роками не познайомитеся зі справжнім Шейном Ф'юрі-молодшим!,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Тріумф родини Дюбуа

Як пише The Sun, Шейн-молодший був не єдиним представником відомої боксерської родини у складі збірної Англії. Справжній фурор на турнірі також зробив Соломон Дюбуа – 13-річний молодший брат чемпіона світу у надважкій вазі Даніеля Дюбуа та чемпіонки світу Кароліни Дюбуа.

Соломон тріумфував у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фінальному поєдинку за золоту нагороду молодий британець переміг представника країни-агресорки Росії Михайла Новікова.