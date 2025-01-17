Авторитетний британський тренер зробив категоричну заяву щодо кар'єри Ф'юрі

У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі звернувся до своїх шанувальників та поціновувачів боксу з важливим зверненням. "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.

Відомий тренер Біллі Нельсон висловився щодо рішення Ф'юрі покинути бокс. Британський спеціаліст не хоче, щоб Тайсон повертався у ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Чому Нельсон не хочу повернення Ф'юрі

Біллі Нельсон зазначив, що хотів би, щоб Тайсон Ф'юрі вже остаточно завершив кар'єру. Британський тренер вважає, що "Циганському королю" тепер потрібно приділити більше часу сім'ї.

Спеціаліст вважає, що Ф'юрі побудував чудову кар'єру та заробив чимало грошей. Нельсон зазначив, що Тайсону потрібно відпочивати, адже йому вже нічого доводити у боксі.

Особисто я сподіваюся, що Ф'юрі не повернеться в ринг, і він може здорово провести час із сім'єю, ставитися до неї так, як він ставиться. Тайсон – неймовірний батько. Я дуже добре його знаю. Я сподіваюся, що він завершить кар'єру і весь залишок життя буде насолоджуватись своєю пенсією,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що у 2022 році Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри. Після чого повернувся та провів ще чотири поєдинки: у двох з яких поступився українському чемпіону Олександру Усику.