Український боксер оцінив шанси на перемогу праймового Майка Тайсона у бою проти Усика

Сергій Дерев'янченко спрогнозував хід гіпотетичного поєдинку між Олександром Усиком і Майком Тайсоном. Український боксер взяв до уваги бійців на піку їхньої кар'єри.

39-річний український боксер не зміг чітко назвати переможця такого уявного бою. Сергій Дерев'янченко запевнив, що двобій Майк Тайсон – Олександр Усик точно би сподобався прихильникам боксу, пише 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.

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Гіпотетичний бій Усик – Тайсон

Дерев'янченко назвав унікальність такого поєдинку для обох боксерів та назвав переваги обох топових бійців. Сергій додав, що Усику було б складно провести повний 12-раундовий двобій проти "Залізного Майка".

Я навіть не знаю. Це був би дуже гарний бій. І Тайсон, можливо, не зустрічався з такими, як Усик, і Олександр не зустрічався з такими, як Майк. Тайсону було б тяжко, адже Усик добре пересувається рингом, в нього чудова робота ніг, він швидкий. Так само й Олександру довелося б важко, бо Майк, коли постійно пресингував, не дозволяв нікому дожити до 12 раунду,

– заявив Дерев'янченко.

Нагадаємо, що у середині минулого року Майк Тайсон повернувся у профі-ринг із поразки від блогера-боксера Джейка Пола. "Залізний Майк" вже тривалий час відновлюється від того поєдинку.

Довідка. Сергій Дерев'янченко провів у професіоналах 21 бій, у яких він здобув 15 перемог (10 – нокаутом) та зазнав 6 поразок. Востаннє українець виходив у ринг у серпні 2024 року, коли за одноголосним рішенням суддів програв французу Крістіану Мбіллі. У тому бою Дерев'янченко з третього раунду боксував лише правою рукою через травму лівої.

Наразі Усик чекає бою Дюбуа – Паркер, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Саме у цьому поєдинку визначиться наступний суперник непереможного українця.