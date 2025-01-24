"Намагаються зруйнувати моє життя і кар'єру": екскривдник Ломаченка звинуватив Top Rank

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес зробив шокуючу заяву про свого промоутера, який працює у компанії Top Rank. Американець проїхався по їх провальній роботі.

27-річний боксер із США заявив, що такі "старання" руйнують його професійну кар'єру та загалом його життя. Теофімо Лопес пригадав, як міг побитись Сабріелем Матіасом, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Кар'єру Теофімо Лопеса свідомо руйнують

Кривдик Василя Ломаченка був шокований тією сумою, яку запропонували Матіасу за бій проти нього. Адже боксеру із Пуерто-Рико запропонували 850 тисяч доларів.

Вони намагаються зруйнувати моє життя і кар'єру,

– заявив Лопес.

Теофімо впевнений, що Матіас не вартує тих грошей, адже у червні 2024-го програв австралійцю Ліаму Паро. Після чого Сабріель достроково переміг Роберта Раміреса у нетитульному поєдинку. Також американець додав, що це було свідомо зроблено для того, аби виставити його у поганому світлі.

Теофімо розповів, що бій повинен був відбутись на "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі. Однак заявив, що на Західному узбережжі цей поєдинок би не продався.

Мені шкода, але у мене зараз немає хороших помічників у Top Rank. Так що ж мені робити? Якби цей бій був в Нью-Йорку, і це було б на PPV, тоді поєдинок відбувся би,

– додав Лопес.

Довідка. Сабріель Матіас провів у професіоналах 23 бої, у яких здобув 21 перемогу (усі – нокаутом). Також у його пасиві 2 поразки.

Теофімо Лопес востаннє виходив у ринг у лютому 2024-го. У тому поєдинку американець переміг Джамейна Ортіса.

Нагадаємо, що у жовтні 2020-го року Лопес провів бій проти Василя Ломаченка, у якому переміг українця за одноголосним рішенням суддів. Тоді американець став наймолодшим абсолютним чемпіоном в історії боксу.