Ексчемпіон розніс скандального боксера, який "злив в унітаз 40 мільйонів"

Колишній американський боксер Тім Бредлі висловився про зірваний бій між Джейком Полом та Джервонтою Девісом. Бредлі розкритикував чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі, через якого й зірвалось дане протистояння.

Відомий у минулому боксер добряче проїхався по Джервонті Девісу. Тім Бредлі не приховує свого здивування від того факту, як чемпіон світу своєю безглуздою поведінкою втратив шалений гонорар, передає 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Що сказав Бредлі про Девіса?

Колишній чемпіон світу назвав Девіса "тупим боксером", який впустив цілу гору грошей у каналізацію. Також Тім не оминув увагою його промоутерів, які не знали, які скандали діються у житті їх клієнта.

Ти маєш бути найтупішим боксером світу, щоб злити в унітаз 40 мільйонів доларів своєю поведінкою. Я цього не розумію. Цілу купу грошей просто в каналізацію. Його промоутери виглядають не меншими ідіотами, якщо не знали, що діється у справах твого основного клієнта,

– заявив Бредлі.

Нагадаємо, що бій зірвався за 10 днів до вечора боксу у Маямі. Все через те, що Джервонта жорстоко побив свою подругу. Джейк Пол емоційно відреагував на такий вчинок Девіса у своєму профілі в соцмережі Х.

"Джервонта Девіс – це буквально ходячий шматок сміття. Працювати з ним – суцільний кошмар. Непрофесіоналізм, дивні вимоги, запізнення на зйомки на кілька годин. Плюс численні арешти, звинувачення та судові позови. Якщо ви підтримуєте цього чоловіка, ви підтримуєте найогидніший гріх, який може вчинити людина", – заявив Джейк.

Що відомо про зірваний бій Пол – Девіс?