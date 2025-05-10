Я виб'ю з нього дух, – Ф'юрі кинув виклик кривднику Майка Тайсона

Томмі Ф'юрі 9 травня бився проти Кенана Ханджаліча в Угорщині. Британський боксер одноголосним рішення суддів здолав суперника з Боснії та Герцоговини.

Після перемоги Ф'юрі звернувся до Джейка Пола. Зведений брат Тайсона Ф'юрі кинув виклик американському блогеру, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Читайте також Батько Ф'юрі проїхався по Усику, запевнивши, що реванш із Дюбуа не збере аншлагу

Ф'юрі хоче битись з Полом

Томмі Ф'юрі заявив, що Джейк Пол боягуз, адже він боїться битись з ним вдруге. Британський боксер наголосив, що його рука вже відновилась після операції, тому він готовий зустрітись у рингу.

Ф'юрі заявив, що він переможе американського блогера, якщо він наважиться вийти на бій. Ба більше, боксер підкреслив, що здолає Пола нокаутом.

Якщо Джейк Пол зважиться вийти в ринг, я гарантую, що наступного разу нокаутую його. У мене була дворічна перерва, і це мій перший бій після неї. Я виб'ю з нього дух, де б він не захотів битися,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Томмі Ф'юрі вже бився проти Джейка Пола. У лютому 2023 року британський боксер переміг американського блогера за рішенням більшості суддів.

Томмі Ф'юрі за свою кар'єру провів 11 боїв у професійному ринзі. Британець має у своєму активі 11 перемог, з яких 4 нокаутом.