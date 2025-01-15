Набиває собі ціну: екссуперник Усика розкрив причину закінчення кар'єри Ф’юрі

У січні 2025-го року Тайсон Ф'юрі вкотре попрощався із профі-рингом. Однак далеко не усі вірять, що "Циганський король" більше не повернеться у бокс.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Белью сумнівається, що це рішення Тайсона є остаточним. Белью пригадав минулі закінчення кар'єри Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Белью не вірить у закінчення кар'єри Ф'юрі

Британський ексбоксер назвав ймовірну причину такого рішення "Циганського короля". На думку Тоні, Тайсон просто хоче виторгувати хороший контракт та гонорар за організацію бою проти Ентоні Джошуа.

Проблема в тому, що частина мене не зовсім переконана. Він уже п’ять разів оголошував про завершення кар'єри. Це може бути просто інструментом торгу в переговорах щодо бою з Ей Джеєм. Я просто не знаю. Але якщо це правда, то я бажаю йому успіху. Він подарував нам фантастичні вечори й заслуговує на всі похвали, які він отримує,

– зауважив Тоні.

Белью додав, якщо ж інформація про закінчення кар'єри Тайсона є правдивою, то бажає йому спокійної пенсії.

До слова. Тайсон Ф'юрі закінчив кар'єру на статистиці у 37-м проведених боїв, у яких здобув 34 перемоги. Також у його пасиві дві поразки від Усика та одна нічия (у першому поєдинку із Деонтеєм Вайлдером).

Раніше повідомлялось, що Ф'юрі дуже складно переживає дві поспіль за рік поразки від Олександра Усика.