Колишній чемпіон світу назвав боксера, який займе трон хевівейту після відходу Усика

Олександр Усик один з найвидатніших боксерів сучасності, якого наслідують молоді бійці. Проте український чемпіон зовсім скоро покине професійний ринг.

Стало питання, хто стане наступником Короля хевівейту. Колишній чемпіон світу Тоні Белью назвав майбутнього спадкоємця після Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на SportingTalk.

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Якого боксера виділив Белью

Тоні Белью назвав Мозеса Ітауму спадкоємцем трону Олександра Усика у надважкому дивізіоні. На його думку, британському боксеру під силу стати номером один.

Колишній чемпіон світу наголосив, що Ітаума винятковий боксер. Тому саме за "Новим Майком Тайсоном" майбутнє хевівейту.

Коли Усик поступиться дорогою – це буде його шлях. Люди кажуть, що швидкість рук у нього нагадує Майка Тайсона, але в нього є і сила. Один із його найбільших активів – це ноги і рухливість. Він універсальний, може рухатися, робить це дуже добре,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що наступний бій Мозес Ітаума проведе 16 серпня 2025 року. 20-річний Британець битиметься проти досвідченого земляка Ділліана Вайта.

Раніше Мозес Ітаума поділився планами на майбутнє після перемоги над ветераном боксу Майклом Балоганом.