"Б'є сильніше": ексчемпіон світу порівняв Усика з претендентом на титул

Незабаром у Саудівській Аравії відбудеться феєричний вечір боксу. У головному поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті битимуться Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер.

Тоні Белью поділився думками щодо майбутнього поєдинку. Колишній чемпіон світу вважає, що британський боксер переможе новозеландця та захистить пояс, повідомляє 24 канал із посиланням на Fightlens.

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Белью оцінив Паркера

Британець заявив, що йому важко ставити проти Даніеля Дюбуа, підкресливши стиль обох боксерів. Хоча Тоні Белью визнав, що Джозеф Паркер має не найсильніший удар, але в нього є потужність.

Колишній чемпіон світу вважає, що новозеландець був сильнішим за Олександра Усика. Белью пояснив свою думку, виділивши якості Паркера.

Джозеф, можливо, б'є сильніше, ніж Олександр Усик. У Паркера є кілька хороших перемог, але мені важко ставити проти Даніеля Дюбуа в цьому бою. Він молодший, свіжіший, і в нього є велика сила,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що бій між Джозефом Паркером та Даніелем Дюбуа відбудеться в Ер-Ріяді 22 лютого. Один з боксерів у разі перемоги отримає шанс битись з Королем хевівейту та непереможеним Олександром Усиком.