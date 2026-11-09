Один із найсильніших боксерів світу проведе бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона

Наступним суперником Олександра Усика може стати чемпіон світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес. Американець повідомив, що на кону його зустрічі з українцем можуть бути 4 титули, тобто звання абсолютного чемпіона світу.

У коментарі Fight Hub TV 29-річний Бенавідес заявив, що йому важливий не тільки гонорар за бій з Усиком, а й титули. Тому, на його думку, доцільно провести поєдинок у важкій вазі, адже українець звільнив чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Бенавідес розповів нові деталі про бій з Усиком

"Я такий хлопець, якому важливі нагороди та титули. Мені цікаво, що саме ми можемо виграти. Я побачив, що поясів на кону немає – він (Усик – 24 Канал) від усіх відмовився. Тож я подумав: "Так, він лінійний чемпіон, але якщо вже битися з Усиком, то хочеться отримати щось вагоме. Одного гонорару замало – потрібен титул чемпіона світу чи щось подібне", – сказав Давід Бенавідес.

Непереможний американець підкреслив, що для нього все складається якнайкраще, адже майбутнє протистояння має відбутися у ваговій категорії, де йому найкомфортніше.

Отже, бій у важкій вазі – це просто мрія. До того ж це буде найважливіший бій у моєму житті, де на кону стоятиме найбільше нагород: чотири пояси за один вечір. Це буде щось неймовірне,

– резюмував Давід.

Важливо! 5 грудня Бенавідес проведе бій за об'єднання трьох чемпіонських титулів проти чемпіона WBC Міхала Чесляка. Пояс IBF у важкій вазі наразі вакантний.

Нагадаємо, 39-річний Усик нещодавно повідомив, що повертається до крузервейту, вагової категорії, в якій у 2018 році вперше в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Українець прагне зустрітися з Бенавідесом і спробувати стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Як відомо, Олександр двічі став абсолютом у хевівейті.

Щодо Бенавідеса, то для американця крузервейт своєрідний новий дивізіон, в якому він дебютував у серпні 2026 року. Американець переміг Хільберто Раміреса та завоював чемпіонські титули WBA та WBO.