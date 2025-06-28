Ексчемпіон світу назвав, що стане вирішальним фактором для Усика у реванші проти Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року на "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Боксери битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Джордж Гроувз висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу порівняв боксерів, але не визначив фаворита поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Читайте також "Буде близький бій": чемпіон WBO назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Що сказав Гроувз про реванш Усик – Дюбуа

Експерт наголосив, що Даніель Дюбуа змінився після першого бою. Джордж Гроувз також підкреслив, що британець набрався впевненості та виходив у ринг у статусі андердога, здобувши у результаті перемогу.

Колишній чемпіон світу заявив, що в Олександра Усика все навпаки. Зі слів Гроувза, кар'єру українського чемпіона йде на спад, адже його промоутер пішов у відставку, друг Василь Ломаченко покинув бокс.

Усі навколо нього, здається, зав’язують, заспокоюються, осідають, фінішують. Чи той у нього настрій, і якщо так, то чи буде це трохи небезпечніше для нього? Або, можливо, йому порадили зав’язувати, а він сказав: "Ви можете зав’язувати, але я продовжу". Тож я думаю, що кожного разу, коли Усик боксуватиме, це може бути найкращий час перемогти його,

– сказав Гроувз.

Нагадаємо, що у першому бою Олександр Усик перемагав Даніеля Дюбуа у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше відомий журналіст Гарет Девіс висловився щодо завершення співпраці між Усиком та промоутером Красюком. Зокрема, він назвав причину цього рішення.