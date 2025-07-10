"Неможливо зупинити": відомий боксер зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик через дев'ять днів зустрінеться з Даніелем Дюбуа. У боксерській спільноті активно обговорюють довгоочікуваний реванш між українським чемпіоном та британським боксером.

Фабіо Вордлі поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, британець назвав переможця майбутнього поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Вордлі про реванш Усик – Дюбуа

Фабіо Вродлі заявив, що саме Олександр Усик стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Боксер наголосив, що йому складно ставити проти Короля хевівейту.

Вордлі підкреслив, що завжди підтримує земляків, адже хоче, щоб чемпіонські пояси повернулись на Батьківщину. Проте, на його думку, у Дюбуа немає шансів проти Усика, адже українець перебуває у чудовій формі.

Олександр здається просто непереможним на цей момент. Він наче на якійсь місії, яку неможливо зупинити чи зірвати. Тож так чи інакше, він завжди знаходить спосіб перемогти,

– сказав Вордлі.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Пекельну битву прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Даніель Дюбуа зробив гучну заяву перед реваншем проти Олександра Усика. Британський боксер впевнений у своїй перемозі.