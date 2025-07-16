Спаринг-партнер Усика дав нестандартний прогноз на реванш українця з Дюбуа

Олександр Усик найближчим часом проведе свій наступний бій вперше з грудня 2024 року. Український чемпіон битиметься проти Даніеля Дюбуа, який володіє титулом IBF.

Кассіус Чейні висловився щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Спаринг-партнер українського боксера зробив на майбутній бій, повідомляє 24 канал із посиланням на Round Eight Boxing.

Читайте також "Вемблі" гудітиме: відомо, скільки квитків продано на реванш Усик – Дюбуа

Який прогноз Чейні на реванш Усик – Дюбуа?

Кассіус Чейні наголосив, що Даніеля Дюбуа перебуває зараз у вогні. Спаринг-партнер Олександра Усика заявив, що британський боксер може перемогти українського чемпіона рішенням суддів.

Чейні підкреслив, що зупинити Усика вкрай складно. Причина у тому, що Олександр чудово володіє ногами та у загальному рухливий боксера.

На мою думку, буде нічия. Дюбуа знає, що цей момент для нього означає і вік тут не має значення. Усик достатньо розумний, щоб знати де йому не пропустити удар, але Даніель зараз дуже гарячий,

– сказав Чейні.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Легендарну битву зіркових хевівейтерів прийматиме легендарний стадіон "Вемблі".

Раніше повідомляли, що Андрій Котельник назвав кількість раундів реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Срібний призер Олімпіади-2000 вважає, що українець знищить британця.