"Повністю знищить": легенда боксу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик має наміри битись проти Даніеля Дюбуа. Боксери чекають на офіційне підтвердження бою, а у спортивній спільноті можливий реванш є темою номер один для обговорення.

Насім Хамед висловився стосовно потенційного реваншу Усик – Дюбуа. Легенда боксу зробив прогноз на друге протистояння між українським чемпіоном та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Чи зможе Дюбуа побити Усика

Легендарний боксер пригадав перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Насім Хамед наголосив, що британець єдиний боксер, який завалив українця на канвас.

Тому Даніель Дюбуа має шанси здолати Олександра Усика у другому поєдинку. На думку Хамеда, "Динаміт" єдиний боксер, який може зупинити українського чемпіона.

Дюбуа – єдиний, хто коли-небудь завдавав Усику болю, завалив його на підлогу та змусив задуматися. Усик був там три чи чотири хвилини. Дюбуа може знову побитися з Усиком і повністю знищити його, і повернути пояси додому, де вони повинні бути,

– сказав Хамед.

Нагадаємо, що у минулому бою Даніель Дюбуа завдав удару Олександру Усик нижче пояса. Тому Королю хевівейту потрібен був час, аби прийти до тями від підступної витівки британця.

У підсумку Олександр Усик тріумфував у першому поєдинку проти Данілея Дюбуа. Український боксер переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді протистояння у 2023 році.