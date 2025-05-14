"Заслуговує бути номером один": легендарний ексбоксер дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе реванш із Даніелем Дюбуа у Лондоні. Колишній британський боксер Ріккі Гаттон висловився про другу битву Усика проти Дюбуа.

На думку Ріккі Гаттон, Даніель Дюбуа є одним із найсильніших боксерів. Колишній боксер впевнений, що у першому бою "Динаміт" завдав болю Олександру Усику, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Гаттон про реванш Усик – Дюбуа

Хоча Гаттон не применшив досягнень непереможного українця після звитяг над Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Ріккі додав, що не був би впевнений на сто відсотків у перемозі Усика у реванші, враховуючи самовпевненість Дюбуа.

Даніель Дюбуа – один з найсильніших бійців, і перший бій проти Олександра Усика... все виглядало так, ніби Даніель завдав йому болю. Той факт, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, свідчить про те, що він заслуговує бути номером один у дивізіоні. Але якби мені довелося ставити свій будинок, я б не сказав, що все так очевидно з урахуванням упевненості Дюбуа,

– сказав Гаттон.

Даніель декілька разів вже заявляв, що переможе Усика у битві на "Вемблі". Також британець досі впевнений, що його удар у 5-му раунді першого поєдинку був за усіма правилами боксу, а не нижче пояса Олександра. "Динаміт" та його команда звинувачують українця у симуляції.

Нагадаємо, що перший бій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді у польському Вроцлаві. Після цієї звитяги Олександр двічі переміг Тайсона Ф'юрі у 2024-му та довів свою статистику вже до 23-х перемог поспіль.