"19 липня має намір вбити іншого короля": тренер Дюбуа готує "Динаміта" до перемоги над Усиком

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик зустрінеться із Даніелем Дюбуа. Реванш прийме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні (Велика Британія).

Наставник Даніеля Дюбуа висловився напередодні реваншу свого підопічного. Дон Чарльз запевнив, що Олександр Усик увійде в історію боксу після цього реваншу незалежно від фінального результату поєдинку, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

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Чарльз про реванш Усик – Дюбуа

Відомий тренер заявив, що хоче підготувати та зробити із Дюбуа "вбивцю королів". Саме таке прізвисько приписують Даніелю. Дон Чарльз пригадав перемогу свого підопічного над Ентоні Джошуа, яка була у вересні минулого року. За словами наставника, у той день "Динаміт" вбив одного короля боксу, а 19 липня зробить це із Олександром Усиком.

Незалежно від того, що станеться з Усиком 19 липня – я вірю, що знаю, що саме станеться, але ж я не Бог – Усик уже ввійде в історію як видатний боксер свого покоління. Тобто, хай там як, він уже зробив достатньо для цього. Так, він прагне більшого, і ми стоїмо на його шляху до цього. Але й він стоїть на нашому шляху до того, чого прагнемо ми. Звісно, він теж додав, як і Даніель,

– сказав Чарльз.

До слова. Дюбуа нокаутував Джошуа у 5-му раунді вересневого бою 2024-го року. Ця перемога стала для Даніеля 22-ю у 24-х боях (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Наразі це останній двобій у кар'єрі наступного суперника Усика. Натомість Олександр минулого року двічі здолав Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що вперше Усик та Дюбуа зійшлись у ринзі у серпні 2023-го, коли Олександр переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді. Також бій у польському Вроцлаві став дещо скандальним через удар нижче пояса від Дюбуа у 5-му раунді.

На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.