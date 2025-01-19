Легенда боксу звинуватив Усика у симуляції у бою проти Дюбуа

Легендарний Леннокс Льюїс пригадав бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа на тлі чуток про можливий реванш. Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті висловився щодо удару нижче пояса у 5-му раунді.

Олександр Усик після цього удару опинився на настилі рингу та отримав трохи часу від рефері на відновлення. Після чого із ще більшою спортивною злістю накинувся на Даніеля Дюбуа розбив йому ніс, а у 9-му раунді все закінчилось технічним нокаутом від українця.

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Льюїс прокоментував момент із ударом нижче пояса

Леннокс Льюїс прокоментував цей удар, який викликав чимало сумнівів. Легендарний ексбоксер угледів у цьому епізоді симуляцію від українського чемпіона світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

Ні, це точно не був удар нижче пояса. Запитайте будь-якого боксера – це був легальний удар. Усик симулював. Ми всі так робимо. Щоб я зробив у такий ситуації? Я б на його місці робив би те ж саме,

– заявив легендарний у минулому боксер.

Довідка. Бій Усик – Дюбуа відбувся 26 серпня 2023-го року у польському місті Вроцлав.

Нагадаємо, що Усик у тому бою захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у хевівейті. Після чого двічі у 2024-му році повалив Тайсона Ф'юрі.

Одразу після реваншу Усик – Ф'юрі Дюбуа вийшов на ринг та кинув публічний виклик непереможному українцю, який прийняв його. Однак спершу 22 лютого 2025-го року Даніелю потрібно захистити свій пояс IBF у бою проти Джозефа Паркера.