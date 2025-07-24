Сума шокує: відомий інсайдер розкрив мізерний гонорар Усика за реванш із Дюбуа

Досі у боксерській спільноті не розкривають офіційних цифр гонорарів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за реванш на "Вемблі". Інсайдер Майкл Коппінджер назвав відмінні гонорари від тих, про які повідомляли раніше.

Майкл Коппінджер запевнив, що інформація про рекордні гонорари Олександра Усика та Даніеля Дюбуа не відповідають дійсності. Український чемпіон не заробив 132 мільйони доларів, а британець – 71 мільйон, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Коппінджера у соцмережі Х.

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Скільки Усик заробив за реванш проти Дюбуа?

Інсайдер назвав кардинально протилежні цифри за бій. За словами Коппінджера, Усик заробив за реванш із Дюбуа лише 9 мільйонів доларів. Цей інсайд виглядає дещо божевільним з огляду на мізерну цифру.

Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки взагалі беруться такі суми? Можливо, тільки 7 відсотків від цієї цифри,

– написав популярний інсайдер.

Нагадаємо, що раніше джерело News Bet365 та відомий коментатор UFC Джо Роган називав подібні цифри гонорарів про 132 та 71 мільйон доларів для Усика та Дюбуа відповідно.

Олександр завдяки перемозі у реванші над Дюбуа повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Для українця цей бій став передостаннім у професійній кар'єрі: 24 переможні зустрічі (15 – нокаутом). Після двобою Усик відпочиває із родиною в Іспанії, де він початку повномасштабної війни живуть його сини.

Натомість для Дюбуа ця поразка стала третьою на профі-рингу у 25-ти боях, у яких також Даніель оформив 22 перемоги (21 – нокаутом). Британець втратив свій чемпіонський пояс за версією IBF у хевівейті.