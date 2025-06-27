Усик – Дюбуа: ШІ спрогнозував, скільки раундів триватиме реванш за абсолют

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик дасть офіційний реванш Даніелю Дюбуа у Лондоні. На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Поєдинок відбудеться за підтримки рідних трибун для Даніеля Дюбуа. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо реваншу "Динаміта" проти Олександра Усика.

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Скільки раундів триватиме реванш Усик – Дюбуа

У запит Gemini було вказано про кількість раундів реваншу Усик – Дюбуа. ШІ не прогнозує швидкої перемоги когось із боксерів. Натомість мова йде про перемогу Олександра у чемпіонських раундах.

ШІ дає три варіанти можливого результату бою. У першому випадку йдеться про дострокову перемогу Усика (технічним нокаутом) у пізніх раундах. Мова йде про технічний нокаут або традиційний нокаут від українця у проміжку між 8-м та 11-м раундами. Такий варіант був створений на основі результату першого бою Усик – Дюбуа. Штучний інтелект прогнозує, що Усик знову використає свою витривалість, техніку та зможе знову здолати "Динаміта".

Нагадаємо. У першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав. Також по ходу 5-го раунду британець відправив українця на канвас через удар нижче пояса.

Також ШІ прогнозує, що бій на "Вемблі" триватиме більше 9,5 раундів.

А от на те, що Усик і Дюбуа пройдуть повну дистанцію у вигляді 12 раундів, дають дуже мало шансів.

Відзначимо, що для Усика цей реванш стане 24-м боєм на профі-рингу. У попередніх поєдинках українець оформив усі 23 перемоги (14 – нокаутом). Щодо Дюбуа, то у статистиці Даніеля 24 поєдинки: 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки.