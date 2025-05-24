"Новий Майк Тайсон" зробив прогноз на пекельний реванш Усик – Дюбуа

Незабаром Олександр Усик зустрінеться у пекельній битві з Даніелем Дюбуа. Боксери визначать, хто став сильнішим після попереднього бою та спробують об'єднати усі титули надважкого дивізіону.

У боксерській спільноті активно обговорюють майбутній реванш Усик – Дюбуа. Мозес Ітаума поділився думками стосовно бою між українським та британським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Що сказав Ітаума

Британський боксер вважає, що Олександр Усик залишається фаворитом реваншу проти Даніеля Дюбуа. Проте все-таки Мозес Ітаума підтримуватиме свого земляка.

Мозес Ітаума розповів, у чому Олександр Усик переважає Даніеля Дюбуа. З його слів, потужного удару британця замало, аби перемогти українського чемпіона.

Усик знову зробить ту саму роботу, що й у першому бою. Якщо бути чесним, його боксерський інтелект набагато вищий. Усик занадто розумний у ринзі. Дюбуа – справжній боєць, у нього потужна сила, але цього буде недостатньо. Можливо, це буде передача корони, але я сумніваюся. Я хочу, щоб Даніель виграв, адже він британець,

– сказав Ітаума.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Реванш відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Пітер Ф'юрі зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.