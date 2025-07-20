Українці заспівали "Червону руту" після перемоги Усика поруч із "Вемблі": красиве відео

Олександр Усик 19 липня провів реванш проти Даніеля Дюбуа на "Вемблі". Український боксер вдруге переміг британця та повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Вже у 5-му раунді Олександр Усик відправив Даніеля Дюбуа у нокаут. Український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу, пише 24 Канал.

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Як українці заспівали "Червону руту" у Лондоні?

Ця перемога над Дюбуа подарувала українському народу цілу гору позитивних емоцій. Чимала кількість українців підтримувала Усика безпосередньо на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Після поєдинку українська діаспора та гості столиці Великої Британії заспівали "Червону руту" поруч зі стадіоном.

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Нагадаємо, що Усик присвятив свою перемогу у реванші людям. Також прямо на ринзі Олександр звернувся та подякував військовим, які щодня боронять нашу країну від Росії. Цей двобій став передостаннім у кар'єрі українського боксера та 24-м на профі-рингу (усі були переможні).

Відзначимо, що в андеркарді вечора боксу Даніель Лапін у важкому бою захистив свої пояси проти Льюїса Едмондсона, а Владислав Сіренко, на жаль, сенсаційно програв Соломону Дакресу.