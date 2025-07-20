Українці заспівали "Червону руту" після перемоги Усика поруч із "Вемблі": красиве відео
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа на "Вемблі", ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті втретє.
- Після перемоги, українці заспівали "Червону руту" поруч зі стадіоном "Вемблі".
- Усик присвятив свою перемогу військовим, які захищають Україну, та зазначив, що це був його передостанній бій у кар'єрі.
- На андеркарді боксерського вечора Даніель Лапін захистив свої пояси, а Владислав Сіренко програв Соломону Дакресу.
Олександр Усик 19 липня провів реванш проти Даніеля Дюбуа на "Вемблі". Український боксер вдруге переміг британця та повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Вже у 5-му раунді Олександр Усик відправив Даніеля Дюбуа у нокаут. Український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу, пише 24 Канал.
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Як українці заспівали "Червону руту" у Лондоні?
Ця перемога над Дюбуа подарувала українському народу цілу гору позитивних емоцій. Чимала кількість українців підтримувала Усика безпосередньо на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Після поєдинку українська діаспора та гості столиці Великої Британії заспівали "Червону руту" поруч зі стадіоном.
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Нагадаємо, що Усик присвятив свою перемогу у реванші людям. Також прямо на ринзі Олександр звернувся та подякував військовим, які щодня боронять нашу країну від Росії. Цей двобій став передостаннім у кар'єрі українського боксера та 24-м на профі-рингу (усі були переможні).
Відзначимо, що в андеркарді вечора боксу Даніель Лапін у важкому бою захистив свої пояси проти Льюїса Едмондсона, а Владислав Сіренко, на жаль, сенсаційно програв Соломону Дакресу.