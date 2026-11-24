Непереможений албанський боксер Нельсон Хіса незвично оцінив провідних представників надважкої ваги. Він порівняв їх із різними тваринами.

Окремо 42-річний спортсмен згадав чемпіона WBC Агіта Кабаєла, якому відвів роль кролика. Хіса також дорікнув команді німецького бійця за затягування переговорів щодо організації їхнього очного протистояння, повідомляє 24 Канал.

Хіса оцінив зірок хевівейту та висловився про підготовку до титульного бою

В інтерв'ю DAZN Хіса розподілив боксерів за такими образами:

Тайсон Ф'юрі – "Кінг-Конг", звір і король.

Ентоні Джошуа – просто великий хлопець.

Мозес Ітаума – маленький лев, майбутнє боксу.

Філіп Хргович – великий лев.

Даніель Дюбуа – кінь через свою неймовірну фізичну потужність.

Фабіо Вордлі – маленький кінь.

Олександр Усик – GOAT (Greatest Of All Time), тобто найкращий усіх часів.

Агіт Кабаєл – кролик.

Сам Нельсон Хіса – албанський орел.

Як відповідав Хіса: дивіться відео

Окрім гучних характеристик суперників, албанець розповів про труднощі під час підготовки до титульного протистояння з Кабаєлом. За його словами, команда німецького боксера затягнула переговорний процес, через що він втратив цілий місяць тренувального збору.

Команда Кабаєла зробила все, щоб затримати мою підготовку. Вони скоротили мій тренувальний збір на місяць. Він розпочав тренувальний табір, а мене там не було, бо мені сказали, що бій не відбудеться. Потім, через місяць, вони повернулися й сказали: "Так, тепер ми готові". Тож у мене було лише сім тижнів на підготовку до титульного бою, але цього достатньо, щоб виграти цей бій,

– заявив Хіса.

Поєдинок між Кабаєлом та Хісою відбудеться 28 листопада на Merkur Spiel-Arena в німецькому Дюссельдорфі. Бій стане першим захистом повноцінного титулу WBC для Кабаєла, а трансляцію заплановано на платформі DAZN.

Нагадаємо, у червні Усик звільнив чемпіонські пояси. Після цього Всесвітня боксерська рада (WBC) підвищила Кабаєла, який раніше володів тимчасовим титулом, до статусу повноцінного чемпіона світу.