Усик не став розкривати секрет, кому присвятить можливу перемогу у реванші над Ф’юрі

Настав день, про який так усі говорили та чекали. 21 грудня в Ер-Ріяді Олександр Усик спробує відстояти свої чемпіонські пояси у реванші проти Тайсона Ф'юрі.

Напередодні реваншу на боксерів чекав активний медіатиждень, який закінчився 20 грудня церемонію зважування. Там традиційні вже більші цифри на вагах показав Тайсон Ф'юрі.

Варто побачити Усик показав рекордну вагу перед реваншем із Ф'юрі: скільки важить "Циганський король"

Що відповів Усик

Після зважування Усик та Ф'юрі зійшлись у фінальній дуелі поглядів, яка була дуже короткою. Тайсон лише на декілька секунд обернувся у бій українця та першим відвів погляд. Після цих заходів Олександр розповів, що нічого не відчував під час дуелі поглядів, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

Також український чемпіон додав, як справляється із тиском перед реваншем та сприймає гучні заяви "Циганського короля" перед реваншем,

"Мій янгол допомагає мені, мій Бог мені допомагає, як і моя родина, моя команда. Моя дружина мені допомагає", – відповів чемпіон світу.

А от на запитання про те, кому він присвятить перемогу, якщо вдруге здолає Тайсона, Усика не став відповідати.

Поговоримо про це завтра (21 грудня – 24 Канал),

– лаконічно сказав Усик.

Нагадаємо, що перший бій в Ер-Ріяді між Усиком та Ф'юрі закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів після усіх проведених 12 раундів. Після чого Тайсон активував опцію реваншу.

Цікаво, що реванш ще не відбувся, а організатори вечора боксу в Ер-Ріяді вже мріють про трилогію у протистояння Усика проти Ф'юрі. Вони відкрито підтримують британця, адже для здійснення їх планів потрібно виключно звитяга "Циганського короля".