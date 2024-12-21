"Буде війна": промоутер Ф'юрі дав зухвалий прогноз на реванш проти Усика

Вже сьогодні 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня) Олександр Усик вдруге за 2024 рік зійдеться в одному ринзі Ер-Ріяду із Тайсоном Ф'юрі. Команда британського боксера серйозно налаштована взяти реванш в українського чемпіона.

Про це свідчать слова не лише Тайсона Ф'юрі. Промоутер британця Френк Воррен запевнив, що 21 грудня на ринзі між боксерами спалахне справжня війна за титули, якими володіє українець, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Сміливий прогноз промоутера Ф'юрі

Воррен запевнив, що його клієнт пожертвував багато чим, аби 21 грудня відібрати чемпіонські пояси в Усика.

Завтра (21 грудня – 24 Канал) буде війна. Тайсон прийшов за цим, прийшов забрати титули – це те, заради чого він прийшов, заради чого багато чим пожертвував. І це те, що, як я думаю, станеться,

– заявив промоутер.

Промоутер Ф'юрі запевнив, що на уболівальників боксу чекає захопливий бій-реванш. Ну і як тут без гучних прогнозів на користь Тайсона. Френк Воррен гадає, що реванш закінчиться достроковою перемогою Ф'юрі.

Сам Тайсон неодноразово у своїх інтерв'ю запевняв, що відправить Усика у нокаут.

Цікаво, що найбільше перемозі Ф'юрі у реванші тішитимуться організатори вечора боксу в Ер-Ріяді. Шейхи хочуть влаштувати трилогію у цьому протистояння, а для здійснення їх планів потрібна виключно звитяга британця. Адже у першому бою Усик тріумфував за роздільним рішенням суддів.