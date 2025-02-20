Усик зізнався, що найперше зробив після реваншу проти Ф'юрі

Олександр Усик поділився спогадами про реванш з Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон зізнався, що зробив після другого поєдинку з "Циганським королем".

21 грудня 2024 року відбувся реванш Усик – Ф'юрі в Ер-Ріяді. Олександр Усик одностайним рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі та підтвердив звання найкращого боксера світу.

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Що зробив Усик

Підготовка до реваншу з Тайсоном Ф'юрі зайняла дуже багато часу в Олександра Усика. Український чемпіон провів чотири місяці у тренувальному таборі, готуючись до бою з "Циганським королем".

Тому Усик довгий час не мав змогу бачити свою родину. Олександр зізнався, що перше зробив після пекельного реваншу з британським боксером, повідомляє 24 канал.

Я повернувся в Україну і нарешті прибув до своєї оселі. Насамперед відключив телефон, і відклав його. Навіть не пам'ятаю куди. Думаю, дайте мені відпочити. Вимкнув, тому що хотів провести час із моєю сім'єю. Тільки дружина та діти,

– сказав Усик у коментарі Ready to Fight.

Олександр розповів, що його дружині зателефонував його товариш та хотів зустрітись. Усик дозволив йому прийти, зазначивши, що так могли зробити лише найближчі йому люди.

Раніше український чемпіон розповів, який бій проти Тайсона Ф'юрі був найскладнішим для нього. На його думку, перший поєдинок проти "Циганського короля" був дуже важким з декількох причин.