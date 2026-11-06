Ф'юрі звинуватив підтримку України у своїх поразках від Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вкотре висловив невдоволення результатами своїх поєдинків проти Олександра Усика. Британський боксер переконаний, що мав перемогти українця в обох зустрічах, а рішення суддів пов'язує, зокрема, з міжнародною підтримкою України.

Про це Ф'юрі розповів в інтерв'ю FightHype, відповідаючи на запитання про свої відчуття після двох протистоянь з Усиком. Він також припустив, що за інших обставин суддівське рішення могло бути на його користь.

Ф'юрі заявив, що вважає себе переможцем обох поєдинків з Усиком

На його думку, у разі рівного поєдинку або неоднозначної ситуації перевагу віддали б українцю.

Я нічого не відчуваю з цього приводу. Розумієте, перемогу віддали йому. Я вважаю, що виграв обидва бої. Але сталося те, що сталося. Можливо, в інший день, в іншій країні рішення суддів було б на мою користь. Але, зрештою, я знав, на який ризик йду. Я розумів: якщо бій буде рівним або виникне якась неоднозначна ситуація, перемогу віддадуть йому. Я свідомо пішов на це,

– сказав Тайсон.

Водночас британський боксер наголосив, що не тримає образи на Усика та позитивно відгукнувся про українця.

Це ж бокс. Я не тримаю зла на Олександра. Він хороша людина, набожний сім'янин. Бажаю йому всього найкращого. Але щоразу, дивлячись у дзеркало, він знає, що не переміг Циганського короля,

– додав Ф'юрі.

Як завершилися бої Усика та Ф'юрі

Усик і Ф'юрі зустрічалися на рингу двічі у 2024 році. Перший поєдинок відбувся в травні та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Завдяки цьому Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

У грудні того ж року боксери провели реванш. Цього разу Усик переміг одноголосним рішенням суддів і зберіг чемпіонські титули WBC, WBO та IBO.