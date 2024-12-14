Усик би посперечався: чемпіон світу зробив ставку на перемогу Ф'юрі у реванші

До реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі залишився рівно тиждень, а це означає, що прогнозів на цей двобій стає все більше. Цього думками про майбутній бій поділився тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер.

32-річний новозеландський боксер гадає, що Тайсон Ф'юрі виніс правильні висновки із програного першого бою проти Олександра Усика. Тому змінив своє мислення перед реваншем, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing 24/7.

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Цікавий прогноз від тимчасового чемпіона

Окрім цього Джозеф Паркер зробив сміливий прогноз на бій Усик – Ф'юрі 2. Тимчасовий чемпіон світу думає, що Тайсон може взяти реванш в українця, але виключно за рішенням суддівських записок.

Я думаю, що перший бій був дуже важким. Я думаю, що мислення Тайсона змінилося перед цим реваншем. Я вважаю, що Тайсон може перемогти Усика за очками, але це буде важкий бій. Я на боці Тайсона, але рішення буде за очками,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що Усик переміг "Циганського короля" у першому бою за роздільним рішенням суддів. Тайсон мріє відправити українського чемпіона світу у нокаут, але Олександр запевнив, що таке можливо лише у мріях британця.

Важливо! Реванш, як і перша зустріч, відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Поєдинок запланований на 21 грудня, а в Україні бій можна буде переглянути у ніч на 22-ге грудня на платформі MEGOGO.

12 грудня обидва боксери закінчили підготовку у своїх тренувальних таборах та вирушили у столицю Саудівської Аравії.