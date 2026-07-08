Тайсон Ф'юрі хоче знову зустрітися з Усиком: брат розкрив можливий сценарій

Брат колишнього чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі, Шейн, розповів про нинішні цілі британського спортсмена. За його словами, на цьому етапі кар'єри Ф'юрі більше прагне проводити великі бої, а не зосереджений виключно на завоюванні чемпіонських поясів.

Шейн підкреслив, що для Тайсона пріоритетом залишаються поєдинки з високим рівнем уваги з боку глядачів і медіа, пише 24 Канал. Такі зустрічі можуть принести боксеру широку популярність, значний інтерес фанатів і вагомі фінансові винагороди.

З ким планує битися Тайсон Ф'юрі?

Насамперед йдеться про потенційний поєдинок проти Ентоні Джошуа, хоча ситуація навколо його організації поки що залишається невизначеною.

Усі вже підписали контракти, але ніхто до ладу не знає, як усе складеться. Подивимося, що буде,

– зазначив Шейн Ф'юрі.

Він також розповів, що ідеальним сценарієм для його брата стане перемога над Джошуа, після чого – бій проти Олександра Усика. На думку Шейна, такий розвиток подій є цілком реальним, адже Тайсон залишається найбільш комерційно привабливим боксером надважкого дивізіону.

Крім того, брат Ф'юрі не виключив можливості реваншу з Джошуа, якщо перший поєдинок виявиться видовищним і викличе великий інтерес серед уболівальників. Водночас у разі одностороннього бою повторна зустріч, на його думку, навряд чи відбудеться.

Бій Джошуа – Ф'юрі: що відомо

Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа вже уклали угоду щодо проведення очного поєдинку, який має відбутися восени 2026 року. Наразі головним питанням залишається вибір місця проведення бою. Ексклюзивні права на офіційну трансляцію цього протистояння придбала стримінгова платформа Netflix. Перед головною подією обидва спортсмени повинні провести по одному підготовчому бою цього місяця: Ф'юрі вийде на ринг проти Маріуша Ваха в Таїланді 24 липня, а Джошуа зустрінеться з Крістіаном Пренгою в Саудівській Аравії 25 липня.