У боксерській спільноті намагаються спрогнозувати наступного суперника для Олександра Усика. Українського чемпіона активно пов'язують з Мозесом Ітаумою.

Джош Тейлор висловився щодо бою між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Колишній чемпіон світу пояснив, коли відбудеться бій між українцем та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Читайте також Стану чемпіоном світу, – Ітаума заговорив про бій з Усиком

Коли може відбутися бій Усик – Ітаума?

Джош Тейлор розповів, що не знає про те, кого б не поставив у ринг поруч з Мозесом Ітаумою. Ексчемпіон світу вважає, що британський боксер може побитися навіть з Олександром Усиком.

Тейлор пояснив, коли Мозес Ітаума зможе побитися з Олександром Усиком. Колишній чемпіон сіту вважає, що британцю треба провести декілька поєдинків перед тим, як зустрітися з українцем.

Дайте йому один-два поєдинки, може, ще один, а потім поставте його проти Усика. Мозес має добрий, впевнений вигляд, він здатний на це – то чому б ні? Може, ще один поєдинок, а потім поставте його,

– сказав Тейлор.

Раніше Мозес Ітаума в інтерв'ю Boxing King Media розповів, чому відмовився від бою з Френком Санчесом. Він зазначив, що боксера не було у фінальному списку суперників з трьох імен.

Чи можуть побитися Усик з Ітаумою?