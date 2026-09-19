Чи був насправді конфлікт: як Усик розійшовся з Красюком

Український боксер Олександр Усик та його багаторічний промоутер Олександр Красюк завершили співпрацю у професійному боксі без публічного конфлікту чи юридичних суперечок. Про припинення 12-річної спільної роботи стало відомо у червні 2025 року.

За словами Красюка, рішення було взаємним і стало результатом усвідомлення того, що настав відповідний момент для завершення їхньої роботи у боксерському промоушені. Саме Красюк, як він розповідав згодом на ютуб-каналі, надіслав Усику листа з пропозицією припинити співпрацю.

Як закінчилася співпраця Усика та Красюка

Водночас їхня історія як промоутера та боксера фактично завершилася ще раніше. Красюк пояснював, що контракт між сторонами закінчився у 2021 році, напередодні першого бою Усика проти Ентоні Джошуа. Після цього вони ще близько чотирьох років продовжували працювати на основі джентльменських домовленостей, без юридичних зобов'язань.

Як повідомляли TalkSport, директор команди Усика Сергій Лапін називав завершення співпраці природним етапом для спортсмена такого рівня.

Олександр Усик та Олександр Красюк / Фото інстаграм промоутера

При цьому Красюк не припинив спілкування з Усиком та продовжує публічно підтримувати колишнього клієнта. Він також коментує його виступи та висловлюється щодо подальшої кар'єри українського спортсмена, зокрема закликаючи його замислитися над своєчасним завершенням спортивного шляху.

Сам Усик наголошував, що йдеться не про повний розрив стосунків. Після завершення роботи як боксерського промоутера Красюк продовжив допомагати у розвитку окремих бізнес-проєктів Усика, зокрема компанії USYK-17.