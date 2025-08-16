Олександр Усик вже доволі віковий боксер та зовсім скоро може завершити кар'єру. Також український чемпіон не зазнавав жодної поразки у кар'єрі.

Багатьох цікавить, чи програє Усик бодай хоча б раз у своїй кар'єрі. Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз назвав боксера, який може перемогти "Короля хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на Fightnews.

Хто може перемогти Усика?

Джордж Гроувз наголосив, що Олександр Усик наразі переможе Мозеса Ітауму, якщо такий бій відбудеться. Проте приблизно через рік ситуація кардинально зміниться у надважкій вазі.

Ексчемпіон світу вважає, що через цей час Усику вже не під силу буде здолати Ітауму в очному протистоянні. Гроувз заявив, що британський боксер замінить українця у хевівейті.

І, можливо, тоді це буде чимось на кшталт передачі естафети. Ера Усика майже добігає кінця. Він уже переміг усіх цих хлопців. Він переміг їх (Джошуа, Ф’юрі та Дюбуа – 24 канал) один раз, а потім повернувся і зробив це знову,

– висловився Гроувз.

Нагадаємо, що Олександр Усик за свою кар'єру провів 24 поєдинки та не зазнав поразки у жодному з них. В останньому поєдинку український боксер нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді.

